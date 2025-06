Cooperative compliance, allo studio un credito d’imposta per le Pmi

Un credito d’imposta per sostenere le spese di certificazione del tax control framework per le Pmi che opteranno per la cooperative compliance. Pur confermando la priorità di tutela degli equilibri di finanza pubblica e la necessità di reperire le necessarie risorse, il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha aperto alla possibilità di una forma di sostegno per incentivare le adesioni opzionali anche per le imprese che non raggiungono le soglie dimensionali. «Potremmo valutare in sede di legge ...

