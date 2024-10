Cooperative compliance, Tcf con certificazione semplificata. Formazione con l’Agenzia

Niente duplicazioni di adempimenti sul Tax control framework (Tcf) per l’accesso alla cooperative compliance. Formazione dei futuri certificatori in cui le Entrate scenderanno in campo con gli Ordini professionali interessati. Provvedimenti attuativi ormai vicinissimi al traguardo. Grande attenzione da parte delle imprese verso il nuovo sistema di gestione del rischio fiscale all’insegna di un rapporto di confronto e collaborazione con l’amministrazione finanziarie. Sono alcuni degli spunti emersi...

