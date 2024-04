Copie ed estratti informatici solo con «visto» del notaio

Necessaria l’attestazione di conformità di un notaio per attribuire piena efficacia probatoria alle copie informatiche e agli estratti informatici dei documenti originali da cui sono tratti: con la risposta a interpello n. 98 pubblicata il 23 aprile 2024, l’agenzia delle Entrate ha escluso quindi la possibilità di conservare in modalità elettronica un file riepilogativo in sostituzione dei documenti emessi, a meno che non intervenga nel relativo processo un pubblico ufficiale.

Il caso sottoposto all...