Crediti 4.0, riaperte le compensazioni per chi ha comunicato al Gse

Riaperte dalla scadenza del 16 maggio, le compensazioni in F24 dei crediti 4.0 per le imprese che hanno effettuato la comunicazione al Gse prevista dal Dl 39/2024. Lo stabilisce la risoluzione 25/E diffusa il 15 maggio dalle Entrate. Cambiano le modalità di indicazione dell’anno di riferimento per chi è soggetto alla comunicazione: si indicherà sempre quello di effettuazione, cioè di completamento dell’investimento, e non più quello di interconnessione. Nel frattempo, il Gse ha diffuso nell’area ...

