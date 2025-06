L’eccedenza dei redditi finanziari trova spazio nel rigo F3 del 730

L’eccedenza dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dal modello Redditi persone fisiche dello scorso anno, Redditi PF/2024, si riporta nel modello 730/2025.

La possibilità di utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi...