Distacchi di personale, regime Iva in base all’attività

Enti non commerciali con doppio regime IVA per i distacchi di personale in funzione dell’attività concretamente svolta. Questo è quanto emerge dalla circ. 5/2025 con cui l’Amministrazione è intervenuta sulle novità IVA introdotte per i prestiti e distacchi di personale (art. 16-ter, d.l. 131/2024). Si tratta a ben vedere di intervento necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-94/19) che aveva censurato la norma nazionale nella parte in cui escludeva dall’...

