Crediti nel cassetto fiscale anche dopo la cessazione dell’attività

Se un professionista chiude la propria partita Iva, può continuare ad utilizzare in F24 in compensazione i crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, acquisiti tramite cessione del credito o sconto in fattura, ancora presenti nel proprio cassetto fiscale. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello del 13 dicembre 2024, n. 255, con cui l’agenzia delle Entrate ha confermato questa possibilità, «anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero...

