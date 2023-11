Crediti Iva, eccedenze di interessi e riserve: i chiarimenti per il consolidato fiscale di Gianluca Dan

Link utili Scheda: Trasferibile al consolidato il credito d’imposta sulla distribuzione della riserva in “sospensione” Alessandro Braggion, Giorgio Gavelli Riviste

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio dei modelli dichiarativi per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, fissata al 30 novembre, è utile ricordare le ultime risposte rese dall’agenzia delle Entrate per i gruppi di società che redigono il consolidato fiscale e presentano il modello Cnm.

Con riferimento al consolidato fiscale, gli articoli 117 e seguenti del Tuir consentono di determinare in capo alla società o ente controllante un’unica base imponibile costituita dalla somma...