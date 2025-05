Pro e contro nell’alternativa del dazio

L’azione di ritorsione che l’Europa può decidere di promuovere all’arrivo dei dazi stabiliti dall’amministrazione Usa (dopo la moratoria dei 90 giorni, cioè il 9 luglio), o quale clausola compensativa dei dazi già entrati in vigore (come quelli del 25% sulle autovetture o del 10% su tutti i beni), potrebbe essere quella di introdurre un dazio sui servizi digitali. In particolare, un dazio all’importazione nella Ue delle componenti immateriali del prodotto considerato.

Vantaggi e svantaggi

La scelta di un dazio in luogo...