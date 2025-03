Criptoattività, plusvalenze tassate solo oltre l’importo dei 2mila euro

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti realizzate nel periodo d’imposta 2024 in relazione alle criptoattività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annua, sono tassabili solo per la quota che eccede tale franchigia e non per l’intero ammontare. È questa l’importante novità che emerge dalle istruzioni definitive al quadro RT del modello Redditi 2025, che segnano un importante cambio di rotta rispetto alle istruzioni pubblicate lo scorso anno, in base alle quali l’ammontare di 2mila euro era...

