Criptoattività, totalmente tassate le plusvalenze superiori a 2mila euro

Le plusvalenze fiscalmente rilevanti, che derivano dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori all’importo di 2mila euro su base annuale sono interamente tassabili, e non solo per la quota che eccede tale soglia. È questa l’importante precisazione contenuta nelle istruzioni al quadro RT del modello Redditi, che supera in buona sostanza i chiarimenti forniti con la circolare 30/E/2023. In tale sede, infatti, anche se l’importo di 2mila euro era stato qualificato come soglia...

