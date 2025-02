Crisi di gruppo, revocabili le misure protettive contrarie alla buona fede

Le misure protettive sono ombrelli protettivi indispensabili ad assicurare prosecuzione e buon esito delle trattative nella composizione negoziata.

Il giudizio del tribunale ai fini della conferma o revoca delle misure non si limita alla tradizionale delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora - come per gli ordinari provvedimenti cautelari – ma investe la funzionalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative e ha come controlimite la proporzionalità della misura...