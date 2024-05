Cumulo giuridico, al giudice tributario il calcolo della sanzione

Spetta al giudice tributario, investito di dirimere la controversia in ordine alle sanzioni correlate a plurime violazioni tributarie interessate dal principio della progressione o continuazione, provvedere al calcolo della sanzione risultante dal cumulo giuridico. E a tale onere è soggetto anche il giudice chiamato in causa a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento con la quale è stato dato seguito alla richiesta delle sanzioni amministrative dovute in base alla precedente pronuncia...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi