Da Bruxelles 65 miliardi per finanziare la transizione energetica di Marina Castellaneta









Transizione energetica verde, ma anche socialmente equa. Arriva agli Stati membri il sostegno finanziario della Ue per mettere in atto le misure necessarie per impedire ulteriori effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici e per arrivare a una transizione energetica verde. Grazie al Fondo sociale per il clima, che sarà centrale nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie finalizzate al miglioramento energetico, istituito con il regolamento 2023/955 (che modifica il 2021/1060), l’Unione europea...