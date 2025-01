Cassa commercialisti: contributi per formazione e scuole dei figli

Al via l’edizione 2025 delle borse di studio di Cassa dottori commercialisti per l’aggiornamento degli iscritti e per le scuole dei figli. I due bandi della Cassa sono stati pubblicati il 14 gennaio e resteranno aperti fino al 15 maggio 2025 con domande da inviare per via telematica. Per queste finalità la Cassa ha stanziato in quest’edizione, complessivamente, tre milioni di euro.

Il bando per l’aggiornamento professionale

Il primo bando è rivolto direttamente agli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti che abbiano frequentato nell’anno...