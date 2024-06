Dal 17 giugno prenotabili i bonus auto raddoppiati per Ncc e tassisti

Partiranno dalle ore 10 di lunedì 17 giugno le prenotazioni dei contributi relativi alle autovetture ecologiche per i titolari di licenze taxi e per gli operatori del noleggio con conducente (Ncc). La circolare del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 giugno rammenta che per questi soggetti l’ecobonus spetta in misura doppia nel caso di acquisto di veicoli di categoria M1 (autovetture), nelle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) del Dpcm del 20 maggio 2024 (...

