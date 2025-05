Dal Cdm il primo sì alla riforma dei tributi locali

Il decreto legislativo che riforma i tributi locali ha ottenuto il primo via libera in Consiglio dei ministri e passa ora alla Conferenza Unificata e alle commissioni parlamentari.

Di seguito sono riportate in sintesi le principali novità

1 - Adempimenti spontanei

Compliance, lettere anche dagli enti locali

Il decreto apre la porta alle lettere di compliance per favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Così come già avviene per le imposte erariali, per incrementare la riscossione anche gli enti territoriali...