Dal Terzo settore i progetti sull’Intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale al servizio della collettività: il Terzo settore guida il cambiamento. Con 2,5 milioni di euro stanziati, l’avviso n. 3/2024 – pubblicato il 2 gennaio dal ministero del Lavoro – punta a finanziare la realizzazione di progetti a valenza nazionale in grado di sensibilizzare, educare e creare opportunità lavorative in merito all’intelligenza artificiale. Un’iniziativa che assume rilevanza strategica per il Terzo settore, in un momento storico in cui l’Ia può guidare la rivoluzione...

