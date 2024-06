Dazi doganali antidumping, spazio al trasferimento di produzione in Paesi terzi

L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, con le conclusioni rese nella causa C-297/23, ha espresso il proprio parere, rilevando che il mero obiettivo di evitare i dazi doganali non è sufficiente per escludere la giustificazione economica dell’ultima operazione di trasformazione o lavorazione doganale, sicché il trasferimento della produzione in Paesi terzi non viola lo scopo dei dazi doganali.

Il caso

A seguito dell’introduzione di dazi supplementari sull’alluminio e sull’acciaio, introdotti dagli...