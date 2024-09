Decorrono dal deposito della sentenza i termini per l’impugnazione

I termini per l’esecuzione e l’impugnazione della sentenza decorrono dal deposito della pronuncia e non dalla comunicazione del dispositivo. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate rispondendo a uno specifico quesito nel corso dello Speciale Telefisco.

L’interpretazione, per certi versi scontata, in realtà per alcuni Uffici non era tale, dal momento che, di recente, si è provveduto a iscrizioni a ruolo provvisorie senza attendere il deposito della sentenza, a nulla rilevando che, in assenza delle ...