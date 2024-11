Deduzione ampia degli interessi sui finanziamenti ipotecari

Sono totalmente deducibili, senza i limiti del Rol, gli interessi passivi corrisposti per i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. La norma ha una portata ampia, che non riscontra limiti quali il fatto che il finanziamento sia contratto per l’acquisto o la costruzione dell’immobile o che la locazione debba essere successiva al finanziamento stesso. Questa la sentenza della Cassazione n. 28804/2024 pubblicata l’8 novembre.

Una società immobiliare aveva portato in deduzione...