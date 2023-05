Definizione liti pendenti, importi oltre mille euro con rateazione mensile di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Link utili Scheda: Conciliazione agevolata per le liti pendenti al 15 febbraio Maurizio Villani, Antonella Villani Riviste









Possibilità di rateazione mensile in luogo di quella trimestrale: è questa l’ulteriore probabile novità contenuta nella conversione in legge del decreto Bollette che interessa la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. Nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, l’attuale disposizione prevede il pagamento in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive (17) entro...