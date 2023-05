Delega fiscale, ai professionisti ruolo centrale nell’adempimento collaborativo di Alessandro Germani

La cooperative compliance presuppone una più efficace analisi del rischio. Le aziende devono maturare la disponibilità al confronto con l’agenzia delle Entrate









La sfida del Governo per ciò che concerne la delega fiscale (atto Camera 1038) per le imprese di maggiori dimensioni sembra poggiare su un rafforzamento dell’adempimento collaborativo che chiama in causa tutti i soggetti potenzialmente interessati, in una sorta di “cinghia di trasmissione” per lo spiegamento di tutti i suoi effetti. Vediamo in cosa consiste.

Come chiarito anche all’articolo 2 fra i principi della legge delega c’è quello di potenziare l’analisi del rischio da un lato e favorire la ...