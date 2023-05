Delegati alle vendite giudiziarie, pubblicate le risposte per l’abilitazione di Federica Micardi

Pubblicate le risposte per la prova finale dei corsi abilitanti per essere iscritti nei nuovi elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie.

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti con l'informativa 69/2023. I quesiti e le risposte, in tutto 450, sono stati definiti dal Consiglio nazionale dei commercialisti in accordo con i Consigli nazionali degli avvocati e dei notai. Al termine del corso abilitante i partecipanti dovranno rispondere a 50 quesiti a risposta multipla scelti tra i 450 disponibili; per superare il corso è necessario rispondere correttamente ad almeno 35 domande.

I requisiti per l’iscrizione agli elenchi dei delegati alle vendite

L'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevede tre diversi requisiti di accesso alternativi tra loro :

• aver svolto 10 incarichi di vendita nei cinque anni precedenti;

• avere il titolo di avvocato specializzato in esecuzione forzata (canale ancora non operativo);

• aver partecipato a un corso di formazione e superato la prova finale.

I corsi abilitanti

I corsi abilitanti per essere iscritti nei nuovi elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie, come chiarito nell’informativa 58 del 5 maggio, sono solo quelli realizzati dai Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai, dagli Ordini territoriali previa autorizzazione e dalle Università.

In merito ai corsi il Cndcec ricorda che:

• le 50 domande della prova finale del corso dovranno essere sorteggiate fra le 450 domande stilate dai Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai;

• per lo svolgimento dei test della prova finale devono essere assegnati 120 minuti;

• la prova finale dovrà essere svolta al termine del corso ed in ogni caso non oltre 48 ore dal termine dell'ultima lezione del corso;

• qualora il test della prova finale non sarà superato si potrà ripetere il test solo previa ripetizione dell’intero corso;

• se durante lo svolgimento del test si verificheranno casi di disconnessione e il test finale non sarà stato completato si potrà procedere alla ripetizione del test non oltre le 48 ore dal termine dell'ultima lezione del corso;

• il mancato superamento del test della prova finale impedirà l'acquisizione dei crediti formativi complessivamente assegnati al corso.

Il corso del Cndcec



Dal 26 maggio è online, sulla piattaforma https://eventi.commercialisti.it/, il corso gratuito organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in modalità e-learning.

Il programma complessivo dura 24 ore, il corso è strutturato in quattro moduli e prevede cinque ore di laboratorio. Il percorso formativo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023.