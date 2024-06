Dematerializzazione, un nuovo modello di circolazione delle quote per Srl-Pmi

La legge 21/2024 ha introdotto nell’ordinamento giuridico il nuovo meccanismo delle cd. quote dematerializzate di Srl-Pmi, dotando gli operatori di un nuovo modello di circolazione delle quote, semplice, economico, veloce e digitalizzato. La dematerializzazione delle quote presuppone il passaggio dalla forma cartacea del titolo a quella digitale, da realizzare mediante semplici registrazioni contabili e annotazione presso il libro soci. Il nuovo meccanismo (quote digitali) si va quindi ad affiancare a quello tradizionale, la cui adozione è rimessa alla società, previa previsione nello statuto sociale. Le quote potranno quindi circolare con il tradizionale atto con sottoscrizioni autenticate da notaio, con atto sottoscritto con firma digitale dagli intermediati autorizzati ovvero mediante una serie di registrazioni contabili.