Depoisto del ricorso per le spese processuali anche dopo l’annullamento in autotutela di Roberto Bianchi, Edoardo Ferragina e Luca Procopio

Link utili Cassazione, ordinanza 18459/2023 Sezione Tributaria

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La condanna dell’ente impositore alle spese del giudizio in caso di cessazione della materia del contendere, dichiarata a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato dal contribuente, può essere conseguenza della regola processuale della «soccombenza virtuale», come più volte riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione 2963/2022, 15889/2021 e 14415/2021) che, peraltro, non ha mancato di rilevare come in un passato meno recente si era anche registrata una posizione...