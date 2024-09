Detrazione del 110%, quando serve il visto

Il contribuente che presenta con il fai-da-te il modello 730 (in scadenza oggi 30 settembre) o il modello Redditi (31 ottobre) non ha bisogno del visto di conformità. Se però negli anni successivi la dichiarazione passa tramite un intermediario abilitato – Caf o professionista – è opportuno che questi apponga il visto. È questa una delle risposte alle domande dei lettori nel Forum di Telefisco, in cui i bonus casa sono uno dei temi più gettonati accanto al concordato preventivo biennale.

Un lettore...