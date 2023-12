Detrazioni Irpef, niente stretta sulle donazioni alle Onlus

Nella riscrittura dell’Irpef per ora soltanto per il 2024 il Governo accoglie una delle osservazioni (non vincolanti) arrivate dai pareri delle commissioni Finanze di Camera e Senato. La stretta sulle detrazioni con una franchigia di 260 euro per chi ha redditi oltre i 50mila euro non riguarderà le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, quelle in favore dei partiti politici (in questo caso va ricordato come le elargizioni ormai passino dal canale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi