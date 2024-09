Dichiarazione correttiva ammessa se in quella già presentata non ci si è avvalsi del concordato

Con il decreto istitutivo n. 13 dello scorso febbraio, il concordato preventivo biennale è subito risultato lacunoso sotto numerosi profili che hanno reso incerte, ritardandole, le valutazioni dei contribuenti sull’adesione. Il Governo, con il Dlgs 5 agosto 2024, n. 108, ha modificato alcuni profili per chiarirne i risvolti applicativi ed evitare abusi contrari alla logica del concordato. Con la recente Cm n. 18/E, l’agenzia delle Entrate ha fornito le sue indicazioni in vista dell’imminente scadenza del termine per accedere al concordato preventivo biennale, fissata per il 31 ottobre 2024. I recenti interventi hanno forse chiarito i profili operativi per favorire l’adesione fin dal 2024, ma non hanno risolto tutte le criticità sotto il profilo giuridico, che potrebbero influire sul successo dell’istituto.