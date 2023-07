Dichiarazione Iva 2023 ai tempi supplementari di Giuseppe Morina e Tonino Morina









I contribuenti che si sono dimenticati di presentare la dichiarazione Iva per l’anno 2022 possono rimediare alla dimenticanza entro fine luglio. Il modello Iva 2023, per il 2022, in scadenza ordinaria il 30 aprile 2023, prorogato al 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile era domenica e il 1° maggio festivo, può infatti essere inviato telematicamente entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 2 maggio 2023, cioè entro il 31 luglio 2023. In questo caso, si è in presenza di una dichiarazione tardiva...