Dichiarazione Iva, chanche della tardiva entro il 29 luglio

La dichiarazione Iva 2025, per l’anno 2024, deve essere presentata telematicamente entro mercoledì 30 aprile 2025. In caso di omessa presentazione entro questa scadenza, il contribuente può presentare una dichiarazione tardiva entro il 29 luglio 2025 (90 giorni dalla scadenza), versando, con codice tributo «8911», le relative sanzioni, con ravvedimento operoso, di 25 euro. Anche in questi casi, il credito Iva superiore a 5.000 euro può essere compensato, oltre questo importo, solo dal decimo giorno...

