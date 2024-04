Dichiarazioni, limiti all’uso dei controlli automatizzati

Non è ammissibile la procedura di liquidazione della dichiarazione ogniqualvolta la rettifica presuppone la soluzione di questioni giuridiche. In tale eventualità occorre, infatti, avvalersi dell’avviso di accertamento. La Cassazione, con l’ordinanza 9759, depositata l’11 aprile, conferma l’orientamento espresso di recente con la sentenza 8462, nel senso della eccezionalità e tassatività dei casi in cui è possibile avvalersi della disciplina di cui all’articolo 36 bis, Dpr 600/1973.

In questa vicenda...