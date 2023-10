Dietrofront sulla mini Ires: solo la deduzione per chi assume di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente

Il Governo si ferma sulla mini Ires. Per il momento la scelta è di procedere solo sulla super-deduzione riservata a chi assumerà dipendenti. Con una maggiorazione aggiuntiva per chi privilegerà le categorie svantaggiate: donne con figli, giovani, ex percettori del reddito di cittadinanza. Lo ha anticipato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, venerdì 13 ottobre a Roma, alla Luiss, nel corso del convegno organizzato dal Sole 24 Ore e da Rassegna tributaria.

Mini Ires in stand-by

