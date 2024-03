Direttori di gara, la comunicazione viaggia con il Registro sport dilettanti

Direttori di gara: attiva dal 21 marzo la nuova procedura per le comunicazioni al centro per l’impiego attraverso il Registro. La notizia arriva con comunicato ufficiale del dipartimento per lo Sport con riguardo ad uno dei principali adempimenti previsti per queste tipologie di collaboratori, la cui prima scadenza è ormai vicina e fissata al 31 marzo prossimo.

I nuovi adempimenti legati ai direttori di gara

La riforma dello Sport ha introdotto una regolamentazione ad hoc per i direttori di gara e coloro che, indipendentemente dalla qualifica, ...