Donazioni modali e patti di famiglia: imposte convergenti

Nello schema della donazione modale a favore di un terzo determinato, e caratterizzata da spirito liberale, il donante realizza l’arricchimento patrimoniale del beneficiario attraverso l’intermediazione del donatario, che agisce come sua “longa manus” per eseguire l’attribuzione o la prestazione. Ne consegue che, ai fini dell’imposta di donazione, aliquote e franchigie dovranno essere calcolate in base al rapporto di parentela tra donante e beneficiario dell’onere.

Queste le conclusioni della Cassazione...