Dottori commercialisti, dalla Cassa bonus asili fino a mille euro

di Federica Micardi









La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti stanzia per il secondo anno consecutivo, un contributo per le spese di asili nido e scuole dell’infanzia sostenute dagli iscritti per il periodo 1° settembre 2022 – 31 luglio 2023.

Il fondo stanziato ammonta a 2 milioni di euro e l'importo massimo erogabile è di mille euro.

Il bando è aperto agli iscritti alla Cassa che nella dichiarazione 2022 hanno dichiarato un reddito professionale non superiore a 30mila euro. Il rimborso è pari alla spesa sostenuta...