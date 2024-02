E-commerce, le comunicazioni anche per operazioni nazionali Scade giovedì l’invio <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">per le vendite efettuate su piattaforme marketplace, previsto in attuazione della direttiva Dac7. </span>Chiarimenti delle Entrate sulle regole per compilare tutti i campi del tracciato