E-commerce, rimborso Iva leggero per errori prima dell’Oss di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Link utili Entrate, risposta a interpello 299/2023 Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Rimborso anomalo per gli errori da e-commerce precedenti all’Oss. L’estensione dello sportello unico alle vendite a distanza intraUe verso i privati ha consentito ai contribuenti di evitare di incorrere nella violazione di omesso versamento dell’Iva per non aver correttamente individuato il Fisco creditore. Attraverso l’Oss, infatti, l’Iva è sempre versata in un unico Paese (il Paese Ue di identificazione laddove trattasi di fornitore extra Ue), salvo poi il riversamento dell’imposta in base all’...