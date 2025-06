Società semplice, tranelli nella detassazione applicata ai soci

L’articolo 13, comma 3-bis della legge di conversione del Dl 215/2023 ha prorogato, sebbene con qualche modifica, per gli anni 2024 e 2025 il regime di esenzione previsto dal comma 44 della legge 232/2016 per la determinazione dei redditi dei terreni delle persone fisiche in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap) e di coltivatore diretto.

Il legislatore, in particolare, ha introdotto un meccanismo a scaglioni prevedendo che i redditi dominicali e agrari dei soggetti ...