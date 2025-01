Elettrodomestici, contributo fino a 100 euro per rottamare gli apparecchi

Arriva un contributo economico fino a 100 euro, che possono raddoppiare per i nuclei a basso reddito, per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici con nuovi per conseguire un maggior risparmio energetico. La manovra 2025 (commi da 107 a 110 della legge 2017/2024) mette in campo 50 milioni di euro nel tentativo di offrire alle famiglie un aiuto per la rottamazione di apparecchi frigoriferi, forni, piani cottura, lavastoviglie e lavatrici. Si tratta quindi di una misura per incentivare il cambio...

