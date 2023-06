Emergenza alluvioni, al via le domande al Fondo di garanzia per le Pmi di Federica Micardi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Al via la richiesta per gli aiuti alle imprese colpite dalle recenti alluvioni. Dall’8 giugno fino al 31 dicembre 2023 le imprese colpite possono presentare le domande di richiesta al Fondo di garanzia che porta misure per sostenere la ripresa delle Pmi dopo gli eventi catastrofici che si sono verificati dal 1° maggio scorso, principalmente in Emilia-Romagna (qui l’elenco dei comuni interessati).



Il Fondo gestito da Mediocredito Centrale, prevede: gratuità dell’intervento e incremento delle percentuali...