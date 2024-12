Emissione buoni pasto: pesa la sola commissione

Una società che emette buoni pasto contabilizza i ricavi al netto dei costi sostenuti e pertanto rileva la sola commissione ricevuta.

È la bozza di risposta a un quesito pubblicata dall’Organismo Italiano di Contabilità (Oic) e posta in consultazione sino al 10 gennaio 2025.

La società emette buoni per un servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) che sono ceduti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa. I dipendenti non possono...