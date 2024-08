Enpaia, cinque causali contributo per i lavoratori agricoli

Cinque nuove causali contributo per i lavoratori agricoli iscritti all’Enpaia (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura), che potranno così versare i contributi destinati al loro istituto di previdenza e assistenza tramite il modello F24.

Le ha istituite l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43/E, in seguito alla convenzione del 19 aprile 2024 stipulata con Enpaia, con cui era stato regolato il servizio di riscossione dei contributi in questione...