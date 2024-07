Enti minori del Terzo settore con rendiconti semplificati

Politiche sociali e Terzo settore: il Ddl diventa legge. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 104/2024, si certifica l’entrata in vigore – a partire dal 3 agosto - di numerose novità per operatori ed enti del mondo non profit.

Anzitutto, particolare attenzione meritano le misure riservate a minori e servizi sociali. Si prevede infatti l’istituzione, presso il ministero del Lavoro, di un tavolo nazionale con funzioni di supporto, valutazione e analisi degli interventi d’integrazione...