Enti non commerciali, nuova dichiarazione Imu di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Link utili Modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali Schede e sintesi









Per gli enti non commerciali arriva il nuovo modello dichiarativo Imu, in vista della scadenza del 30 giugno. Con il decreto del 4 maggio , il ministero dell’Economia (Mef) aggiorna il documento tenendo conto delle novità che hanno toccato l’Imu durante l'emergenza Covid.

Sotto un profilo soggettivo, saranno tenuti a presentare il nuovo modello tutti gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e che possiedono ed utilizzano gli immobili...