Eredi under 26, pagamento semplificato delle imposte ipo-catastali e di bollo

In attuazione della delega per la riforma fiscale, è stato approvato il Dlgs 18 settembre 2024, n. 139 per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall’Iva, pubblicato nella GU n. 231 dello scorso 2 ottobre. Tra le novità è apprezzabile la possibilità - per l’unico erede di età non superiore a ventisei anni - di versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo, in presenza di immobili caduti in successione, utilizzando l’attivo ereditario in giacenza presso banche, intermediari finanziari e altri soggetti specificatamente individuati.