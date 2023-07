Erogazioni del registro aiuti, nessuna indicazione in nota integrativa di Pasquale Murgo

Per le erogazioni pubbliche contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato non sarà più richiesto alle imprese alcun ulteriore adempimento di indicazione in nota integrativa. È infatti allo studio l’abrogazione del secondo periodo dell’articolo 1, comma 125-quinques della legge 124/2017 in cui si prevede che le imprese possono evitare l’elencazione delle erogazioni riportate nel registro a condizione di dichiararne l’esistenza. È quanto previsto dall’articolo 7 del disegno di legge 571 in ...