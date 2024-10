Esenzione Tari ammessa anche nel processo se sostenuta da prove

In caso di comprovate e non contestate situazioni idonee a escludere in un determinato anno la produzione di rifiuti da parte di un’area o immobile, l’esenzione Tari può essere riconosciuta in ambito processuale anche in assenza della preventiva dichiarazione obbligatoria richiesta dal regolamento comunale; a maggior ragione se in presenza di Scia di inizio e fine lavori. Il contribuente è infatti ammesso a fornire nel processo prova a suo favore in linea con quanto previsto in altri ambiti impositivi...

