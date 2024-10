Esg integrati nella valutazione aziendale, una nuova frontiera per professionisti e Pmi

Il Cndcec, nel documento di ricerca del luglio scorso, analizza l'impatto dell'integrazione dei fattori Esg (Environmental, Social and Governance) sulla valutazione aziendale, con focus sulle Pmi italiane. Si analizzano le metodologie per l'implementazione di una base informativa Esg e la sua incorporazione nei modelli valutativi consolidati. Vengono esplorati gli aspetti critici, quali la distinzione tra materialità e rilevanza dei fattori Esg, e le implicazioni per i professionisti del settore. Lo studio evidenzia come questa evoluzione rappresenti una sfida metodologica significativa e un'opportunità strategica per l'allineamento delle Pmi italiane agli standard internazionali, in un contesto economico sempre più orientato alla sostenibilità e alla creazione di valore a lungo termine.