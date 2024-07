Ets, registro fisso anche nel patto di riservato dominio

Con la risposta Interpello 135/2024 l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di confermare la portata della disposizione che, in materia di imposta di registro, prevede la tassa fissa per gli acquisti di beni immobili e fra questi anche quando avvengo con la clausola del riservato dominio. Le Asd e Ssd sono alle prese con la registrazione (gratuita) degli statuti adeguanti alla riforma dello sport ed è un test per le agevolazioni loro riservate.